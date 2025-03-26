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Добыча угля в России в январе-феврале увеличилась на 5,4%, до 73,7 млн т

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-феврале 2025 г. выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 73,7 млн т, сообщил Росстат.

В феврале 2025 г. добыча угля составила 36,2 млн т, что на 4,6% выше уровня февраля 2024 г., но на 3,3% ниже показателя января 2025 г.

Добыча каменного угля в январе-феврале 2025 г. составила 56,5 млн т (+4,5% к январю-февралю 2024 г.), в том числе антрацита - 3,9 млн т (+1,6%). Производство коксующегося снизилось на 3,6%, до 17,4 млн т. Прочего каменного угля добыто 35,1 млн т (+9,4%).

Бурого угля получено 17,3 млн т (+8,4%).

Добыча угля в РФ в 2025 г. планируется на уровне 2024 г., сообщало ранее Минэнерго РФ.

Прогноз по добыче угля в РФ на 2025 г. скорее всего будет скорректирован в сторону снижения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в среду. Ранее Минэнерго РФ ожидало сохранение добычи на уровне 2024 г.

В 2024 году добыча угля составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, приводил данные Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика".

По данным Росстата, добыча снизилась на 0,6% по сравнению с 2023 г., до 427 млн т (цифра без учета показателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

Минэнерго РФ Росстат Александр Новак
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