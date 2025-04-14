РФ рассчитывает увеличить экспорт угля к 2050 г. до 350,1 млн т в "целевом" сценарии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Объем поставок угля из России на экспорт к 2050 году планируется увеличить до 350,1 млн т, говорится в энергостратегии до 2050 года.

Это показатель "целевого" сценария, который является приоритетным вариантом и предусматривает развитие отраслей ТЭК. Есть также "инерционный" сценарий, который предполагает сохранение без значительных инвестиций в развитие, по нему экспорт угля к 2050 году может составить 294,8 млн т.

Производство угля в целевом сценарии может вырасти до 662 млн т, в инерционном - до 586,4 млн т. Поставки на внутренний рынок, соответственно, могут достигнуть 231,7 или 227,7 млн т.

К "промежуточному" 2030 году экспорт угля может вырасти до 266,7 млн т в целевом сценарии и до 243,5 млн т в инерционном. Производство угля к этому году может составить максимально 530,1 млн т, минимально - 491,6 млн т.

В 2024 г. добыча угля составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, приводил данные вице-премьер Александр Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика". Добыча угля в РФ в 2025 г. планируется на уровне 2024 г., сообщало Минэнерго РФ. При этом Новак отмечал в конце марта, что прогноз по добыче на этот год будет скорректирован в сторону снижения.

Сальдированный убыток угольных компаний РФ в 2024 г. составил 112,6 млрд руб. против прибыли 374,7 млрд руб. годом ранее.

В середине марта 2025 г. Минэнерго РФ представило проект антикризисной программы угольной отрасли РФ. Она предполагает меры по совершенствованию логистических процессов, развитие международного сотрудничества, поддержку угледобывающих регионов и моногородов, а также предложения по финансовой и налоговой поддержке отрасли.

Одной из основных задач программы является сохранение объемов экспорта угольной продукции и привлечение в отрасль инвестиций, необходимых для обеспечения добычи угля, сообщало Минэнерго.