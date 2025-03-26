Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе составил 6,2 млрд рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе 2025 года составил 6,2 млрд руб. против прибыли 9,7 млрд руб. годом ранее.

По данным Росстата, в январе 2025 года угольные компании РФ получили прибыль в размере 15,8 млрд руб. (-32,2%), убытки составили 22 млрд руб. (рост в 1,6 раза).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли в январе 2025 года составила 46,7% против 52,4% годом ранее, убыточных - 53,3% против 47,6%.

Прогноз по добыче угля в РФ на 2025 год скорее всего будет скорректирован в сторону снижения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в среду. Ранее Минэнерго РФ ожидало сохранение добычи на уровне 2024 г.

В 2024 году добыча угля составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, приводил данные Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика".

В середине марта 2025 года Минэнерго РФ представило проект антикризисной программы угольной отрасли РФ. Она предполагает меры по совершенствованию логистических процессов, развитие международного сотрудничества, поддержку угледобывающих регионов и моногородов, а также предложения по финансовой и налоговой поддержке отрасли.

Одной из основных задач программы является сохранение объемов экспорта угольной продукции и привлечение в отрасль инвестиций, необходимых для обеспечения добычи угля, сообщало Минэнерго