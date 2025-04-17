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РФ и Китай обсудили создание благоприятных условий для экспорта угля в Китай

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго России обсудило с Госэнергоуправлением КНР возможности создания "благоприятных условий" для экспорта угля в Китай, сообщило российское ведомство.

Согласно сообщению, стороны обсудили "сотрудничество в угольной сфере, в частности, создание благоприятных условий для экспорта угля в Китай".

Кроме того, речь шла о газе, возможных СПГ-проектах и в целом о перспективах "расширения поставок российских энергоресурсов в КНР".

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Как сообщалось, добыча угля в России в 2024 году составила 443,5 млн тонн, на экспорт было поставлено 196,2 млн тонн, (такие данные приводил вице-премьер РФ Александр Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика").

Росстат приводил данные по добыче в размере 427 млн тонн, что на 0,6% ниже по сравнению с уровнем 2023 года (цифра без учета показателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

В середине марта 2025 года Минэнерго РФ представило проект антикризисной программы угольной отрасли РФ. Она предполагает меры по совершенствованию логистических процессов, развитие международного сотрудничества, поддержку угледобывающих регионов и моногородов, а также предложения по финансовой и налоговой поддержке отрасли.

Одной из основных задач программы является сохранение объемов экспорта угольной продукции и привлечение в отрасль инвестиций, необходимых для обеспечения добычи угля, сообщало Минэнерго.

Минэнерго Китай
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