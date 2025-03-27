Закупки региональных госкомпаний у малого бизнеса выросли в 2024 году на 13%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Объем закупок региональных госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2024 году составил 1,5 трлн рублей, что на 13% больше аналогичного показателя 2023 года, сообщила "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса).

"В структуре закупок региональных компаний с госучастием мы наблюдаем увеличение спроса на продукцию обрабатывающей промышленности и IT-услуги, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Так, в сфере нефтехимии, например, прирост объема закупок у МСП региональными госкомпаниями составил более 52%, а программного обеспечения, услуг в области информационных технологий - почти 34%".

Впрочем, в абсолютном выражении наибольший объем закупок региональных госкомпаний у малого бизнеса пришелся на лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях (47,08 млрд рублей), нефтепродукты (45,14 млрд рублей), медицинское оборудование (43,37 млрд рублей), ремонт и монтаж машин и оборудования (42 млрд рублей), машины и оборудование (41 млрд рублей).

При этом корпорация отмечает, что в 2024 году наблюдался высокий уровень договорной дисциплины и эффективности по договорам между региональными заказчиками и субъектами МСП.

"Расторжение договоров зафиксировано только в 3,4% случаев, - говорится в сообщении. - Так, например, лидерами по исполнению договоров стали в ЦФО - Смоленская область (1,7%), в ДФО - Еврейская автономная область (0,6), два новых региона - Донецкая и Луганская Народные Республики (1% и 1,4%)".

В 2024 году крупнейшие госкомпании закупили у субъектов МСП товары, работы, услуги на 9,6 трлн рублей, что на 20% больше аналогичного показателя 2023 года. При этом 73% от общего объема закупок у малого бизнеса приходится на продукцию производственного назначения.

По действующему закупочному законодательству, у госкомпаний на субъекты МСП должно приходиться не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема необходимо осуществлять через спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году эти нормы были распространены на все госкомпании в России (около 20 тысяч юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные госкомпании, как это было ранее. При этом крупнейшие госкомпании, в отличие от остальных, по-прежнему должны согласовывать свои планы закупок (в том числе планы закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) у малого бизнеса либо с "Корпорацией МСП" (крупнейшие госкомпании федерального уровня), либо с региональными органами власти (крупнейшие госкомпании регионального уровня).

Под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП подпадают конкретные госкомпании федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельные заказчики федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей).