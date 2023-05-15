Объем закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса в 2022 г. вырос в 1,6 раза

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году составил 7 трлн рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2021 года, говорится в сообщении "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом выполнения требований по объему закупок у малого бизнеса).

"Закупки (у субъектов МСП - ИФ) совершили более 12 тысяч заказчиков, в том числе 9 тысяч региональных, - говорится в заявлении. - Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков по итогам 2022 года составил рекордные 7 трлн рублей. Это на 2,6 трлн больше, чем годом ранее".

При этом в сообщении отмечается, что в прошлом году квота на закупки госкомпаний у субъектов МСП увеличилась с 20% до 25%. Также был расширен перечень крупнейших федеральных и региональных заказчиков, которые подпадают под мониторинг "Корпорации МСП" и региональных органов власти.

Также в материалах "Корпорации МСП" отмечается, что в прошлом году число номенклатурных позиций товаров, закупаемых госкомпаниями у субъектов МСП, выросло до 1,1 млн (в два раза больше, чем годом ранее). При этом более 70% общего объема закупок у субъектов МСП пришлось на продукцию производственного назначения, 9% - на инновационные и высокотехнологичные товары.

По итогам 2022 года в сегменте до 50 млн рублей наиболее часто у субъектов МСП закупались лекарственные средства. В сегменте до 200 млн рублей на первом месте оказались нефтепродукты, до 400 млн рублей - продукция горнодобывающих производств, до 1 млрд рублей - транспортные средства и оборудование.

Наибольший объем закупок у малого бизнеса по итогам прошлого года продемонстрировали ООО СК "Сбербанк Страхование" (333,3 млрд рублей), ОАО "РЖД" (245,3 млрд рублей), ПАО "Ростелеком" (145,6 млрд рублей), ООО "Газпром Комплектация" (103,4 млрд рублей), ПАО "ФСК - Россети" (101,2 млрд рублей).

"Сектор малого и среднего бизнеса был подвергнут довольно серьезным испытаниям, но он продолжил рост, - сказал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе совещание с регионами по вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства, на котором были представлены эти данные. - Во многом это было достигнуто благодаря тому, что в 2020-2022 годах была реализована достаточно серьезная программа поддержки МСП по поручению президента России. Сегодня в значительной мере эта повестка реализована, поэтому необходимо формировать новую - на период 2025-2030-х годов".

По словам Белоусова, в настоящее время Минэкономразвития занимается переформатированием нацпроекта по поддержке МСП. Также планируется ряд институциональных мер.

"Необходимо стимулировать госкомпании и госкорпорации совершать закупки у малого и среднего бизнеса, а также помогать им выходить на зарубежные рынки, - добавил Белоусов. - Здесь у страны очень большой потенциал. Доля малых и средних предпринимателей на внешних рынках растет, но составляет единицы процентов".

По действующему законодательству госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема должны приходиться на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году данные нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные, как это было ранее.