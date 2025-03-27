ВТБ не видит системной проблемы с реструктуризацией кредитов бизнесу

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ВТБ не видит системной проблемы с реструктуризацией корпоративных кредитов, большинство реструктуризаций с начала года проводятся по клиентам коммерческой недвижимости, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В январе-феврале банк реструктурировал 69 кредитов, выданных клиентам крупного и среднего бизнеса.

"Большинство реструктуризаций с начала года проводится по клиентам коммерческой недвижимости. Системообразующих компаний среди них нет. Господдержки по рестрактам нет, так как нет массовых реструктуризаций и системной проблемы", - заявил он.

Пьянов отметил, что реструктуризация предусматривает согласование нового графика уплаты процентов: клиент платит только часть, а остальные платежи переносятся на более поздние периоды.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банка составляет 1,9%, что ниже показателя по банковскому сектору в целом (2,7% по данным ЦБ на 1 февраля), наблюдается сокращение показателя по банку с начала года, заявил топ-менеджер.