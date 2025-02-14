Банк России не ожидает волны банкротств

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не ожидает волны банкротств - бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость, объем реструктуризаций пока существенно не растет, доля плохих кредитов невысока, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы не ожидаем волны банкротств. Конечно, есть сильно закредитованные компании, для которых рост стоимости обслуживания долга - это важный фактор, фактор, который снижает их прибыль существенно, но для большинства компаний финансовое положение прежде всего зависит от роста издержек", - сказала Набиуллина.

По ее словам, оно может ухудшаться, если будут продолжать расти такими же темпами основные издержки, связанные с сырьем, материалами, оплатой труда, повышением тарифов, более дорогой транспортной логистикой, в том числе из-за санкций.

Рост этих издержек - как раз следствие перегретого спроса, индикатором которого является высокая инфляция.

"Поэтому, на наш взгляд, для бизнеса не менее, чем для граждан важно, чтобы инфляция как можно скорее вернулась к умеренному уровню, и для этого нужна высокая ключевая ставка", - подчеркнула глава ЦБ.

"В целом бизнес, несмотря на рост издержек в целом и процентных расходов, сохраняет финансовую устойчивость. Мы внимательно это отслеживаем, в том числе через то, насколько увеличивается или не увеличивается рост заявок в банки на реструктуризацию. Пока мы видим рост заявок на реструктуризацию в сегменте малого и среднего бизнеса, что, конечно, важно, но в целом объем реструктуризации, количество реструктуризаций пока не превышает уровня 2023 года", - сказала Набиуллина.

"И качество банковских кредитов - тоже один из индикаторов, доля так называемых плохих ссуд - остается небольшой, в корпоративных кредитах доля плохих меньше 4% (3,7%), это небольшая величина, поэтому за этим следим, и каких-то массовых проблем не ожидаем", - добавила она.