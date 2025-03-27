Роснедра отметили смещение разведки и добычи углеводородов в Арктике на восток

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Одна из ключевых тенденций развития минерально-сырьевой базы Арктики - смещение разведки и добычи углеводородов в восточном направлении, заявил на Международном арктическом форуме глава Роснедр Олег Казанов.

"Добыча (нефти - ИФ) смещается в восточном направлении. Такие проекты, как "Восток Ойл" вскрывают новые территории, в данном случае - севера Красноярского края. Это очень показательный пример этой тенденции. "Восток Ойл" - это завтрашний день, но будет еще и послезавтра. Послезавтра мы будем выходить в новые регионы. Итак, федеральный проект "Геология. Возрождение легенды". Здесь уже федеральная геологоразведка вступает в игру, занимается подготовкой нового центра газодобычи в Северной Якутии с выходом к Севморпути", - сказал он.

"Арктика важна для минеральной сырьевой базы страны в целом. И в обратном направлении - сырьевой сектор очень важен для экономики арктических регионов", - подчеркнул Казанов, напомнив, что почти 100% российской добычи ниобия, тантала, титана, циркония, апатитовых руд, никеля, кобальта, металлоплатиновых групп обеспечивается арктическими регионами. Добыча газа в РФ обеспечивается Арктикой на 80%, "но это 80% от колоссальной цифры".

Также глава Роснедр отметил большое значение создаваемых новых центров добычи полезных ископаемых в формировании экономики арктических регионов и страны в целом на примере Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области (его разработкой займутся "Норникель" с "Росатомом").

"Это не склад, на котором вы берете литий и увозите. На месте вы производите минеральный литиевый концентрат, его надо перерабатывать. Для переработки литиевого концентрата нужно много электроэнергии. На Кольском полуострове она в избытке, поэтому глубокая переработка концентрата будет размещена в Мурманской области. Также для переработки концентрата нужно большое количество серной кислоты. Она в избытке имеется на площадке "Североникеля" в городе Мончегорск. Поэтому определяется таким образом место производства, место переработки, глубокой переработки литиевых концентратов. Попутно выясняется, что на Мончегорской площадке помимо будущего производства лития есть текущее производство никеля и кобальта. Все три элемента - литий, никель, кобальт - это компоненты самых дорогих, самых производительных батарейных систем. Поэтому производство катодных материалов как основ этих батарейных систем также будет размещено на Кольском полуострове. Таким образом, это уже не просто увеличение глубины переработки - это уже другой уровень экономики и это, если хотите, влияние на глобальную повестку зеленой энергетики", - пояснил он.