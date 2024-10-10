Capex проекта освоения Колмозерского литиевого месторождения составит 91 млрд рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Capex проекта освоения Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области оценивается в 91 млрд рублей, говорится в презентации главного геолога "Полярного лития" (совместное предприятие "Норникеля" и "Росатома" по Колмозерскому) Валентина Кряжева.

Проектная мощность в 45 тысяч тонн карбоната лития в год будет достигнута к 2030 году. NPV проекта оценивается в 4,3 млрд рублей, IRR - в 19%. Месторождение будет отрабатываться открытым способом, оно обеспечено запасами на 39 лет.

При этом срок защиты запасов пришлось сдвинуть на полгода из-за частых приостановок работ по требованию коренного населения для прогноза оленьих стад, уточнил Кряжев.

Проектирование и утверждение запасов в ГКЗ завершится к 2026 году, и в том же году начнется строительство, которое окончится в 2029 году, рассчитывает компания.

Комментируя конъюнктуру рынка лития, Кряжев сообщил, что падение цены на этот металл в 2025-27 годах ожидаемо, исходя из графика введения новых объектов. С 2027 года вновь ожидается дефицит, и вся продукция будет востребована. Он сослался на прогноз, который предполагает, что к 2035 году для обеспечения растущего потребления необходимо ввести порядка 50 месторождений уровня Колмозерского. "Такое количество месторождений не будет введено. Поэтому мы рассчитываем, что наша продукция будет пользоваться спросом", - сказал Кряжев.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн, пентоксида тантала - 1 215 тонн, пентоксида ниобия - 1485 тонн.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.