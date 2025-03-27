Нефтегазовая CNOOC в 2024 году увеличила чистую прибыль на 11%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - CNOOC Ltd., крупнейшая компания Китая по объемам добычи нефти и газа на шельфе, увеличила чистую прибыль в 2024 году на 11,4% - до 137,94 млрд юаней ($19,01 млрд), сообщается в ее годовом отчете.

Годовая выручка CNOOC выросла на 0,9% и составила 420,51 млрд юаней. При этом цены на нефть и газ в минувшем году были соответственно на 1,6% и 3,3% ниже, чем годом ранее.

Добыча CNOOC увеличилась до 726,8 млн баррелей нефтяного эквивалента с 678 млн бнэ.

Капзатраты составили порядка 132,5 млрд юаней против 129,5 млрд юаней в 2023 году.