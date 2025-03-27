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FT сообщила об изменении отношения Пекина к новым листингам в материковом Китае

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ряд китайских компаний, в том числе в IT-секторе, получили от властей КНР сигналы о возможности возобновления подготовки к проведению IPO, пишет Financial Times.

Это может говорить об изменении отношения правительства к новым листингам на биржах материкового Китая, отмечает газета. Ранее власти ограничивали новые размещения, опасаясь, что они могут усугубить падение рынка акций.

По данным источников FT, сообщения о возможности подачи заявки на проведение IPO получили в том числе компании, задействованные в производстве передовых технологий и в потребительском секторе.

"Мы чувствуем, что отношение регуляторов к размещению акций на биржах материкового Китая становится более открытым, чем оно было в последние два года. Власти обращаются к некоторым надежным кандидатам, прося их подготовиться к подаче заявок", - отмечает источник FT.

Совокупный объем IPO на биржах материкового Китая в 2024 году упал на 80%, составив менее $9 млрд, свидетельствуют данные Dealogic. Лишь 96 компаний вышли на IPO в минувшем году - это на 60% меньше, чем в 2023 году.

Сокращение числа размещений происходило на фоне падения китайского рынка акций в условиях оттока зарубежных участников и слабого доверия инвесторов, пишет газета.

Швейцарская Syngenta в 2024 году отозвала заявку на проведение IPO в Шанхае, объем которого мог составить $9 млрд евро. Некоторые компании предпочли разместить акции в Гонконге.

С сентября 2024 года фондовый рынок КНР уверенно вырос благодаря масштабным мерам поддержки экономики, анонсированным властями страны. Тот факт, что представители потребительского сектора входят в число компаний, которые получают уведомления о возможности проведения IPO, является еще одним сигналом о готовности Пекина стимулировать внутреннее потребление, отмечает FT.

Dealogic Syngenta Гонконг Китай Шанхай
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