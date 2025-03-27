Аэропорт Элисты удвоил годовой чистый убыток по РСБУ при росте выручки в 11 раз

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - АО "Аэропорт Элиста" в 2024 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 114,732 млн рублей, что в 2 раза больше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.

С февраля 2022 года аэропорт Элисты был закрыт для обслуживания рейсов в связи с началом военной операции на Украине. До приостановки работы аэропорт принимал рейсы авиакомпаний "РусЛайн", "ЮТэйр", "Азимут". Полеты выполнялись в Москву, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Симферополь, страны Закавказья. В 2021 году аэропорт обслужил около 100 тысяч пассажиров, за неполный 2024 год - около 31 тысячи. Аэропорт возобновил работу 28 мая 2024 года.

Выручка авиапредприятия в 2024 году увеличилась в 10,8 раза и составила 41 млн рублей. Себестоимость продаж при этом возросла в 1,4 раза, до 123,911 млн рублей, валовой убыток сократился на 4,2%, до 82,9 млн рублей, убыток от продаж вырос на 1,8%, до 125,3 млн рублей.

Прочие доходы снизились в 3,5 раза, до 39,2 млн рублей, прочие расходы - в 2,9 раза, до 1 млн рублей. Убыток до налогообложения вырос в 2,4 раза, до 169 млн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2024 года единственным владельцем аэропорта Элисты является ООО "АБС Холдинг" - совместное предприятие "Новапорта" и "Аэропортов регионов".