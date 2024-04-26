Закрытый с февраля 2022 г. аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации, сообщила Росавиация.

Аэропорт будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00. Пропускная способность составит 12 взлетно-посадочных операций в час.

"Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД", - отметили в Росавиации.

На сайте Росавиации отмечается, что в сентябре 2023 года в аэропорту был завершен капитальный ремонт пассажирского терминала площадью 2,13 тыс. квадратных метров. Аэровокзал оснастили в том числе оборудованием систем регистрации, досмотра и обработки багажа. В здании улучшено информационное сопровождение (навигация) пассажиров. В результате проведенных работ пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и теперь составляет 100 пассажиров в час.

Для поддержки элистинского аэропорта в период его временного закрытия правительство России при содействии Минтранса выделило в виде субсидий 134,6 млн рублей.

Обслуживание гражданских авиарейсов в Элисте было приостановлено 24 февраля 2022 года.