Evraz размещает ЦФА на 1 млрд рублей на платформе Альфа-банка

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ООО "Евраз" (ранее - "ЕвразХолдинг") размещает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 1 млрд руб. на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске ЦФА на сайте платформы.

Выпуск представлен в форме денежного требования к эмитенту с процентной ставкой 22% годовых и ежемесячными выплатами. Дата погашения - 8 июля 2025 года.

Стоимость одного ЦФА составляет 1 тыс. рублей. Сбор заявок пройдет до 8 апреля 15:00.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Банк России включил платформу банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.

Evraz - один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов. Ключевые российские компании Evraz - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК", "Евраз Ванадий Тула". ООО "Евраз" является управляющей компанией российскими активами группы.