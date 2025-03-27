"Ростелеком" размещает ЦФА на 2 млрд рублей на платформе Альфа-банка

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Ростелеком" размещает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 2 млрд рублей на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске ЦФА на сайте платформы.

Выпуск представляет собой денежное требование к эмитенту. Доходность фиксированная и составляет 21,5% годовых. Дата погашения - 27 июня 2025 года.

Стоимость одного ЦФА составляет 1 тысячу рублей. Сбор заявок пройдет 27 марта с 11:00 до 17:00 по Москве.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Банк России включил платформу банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.