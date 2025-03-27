Экс-зампред ФРС считает, что Трамп может ускорить инфляцию импортными пошлинами

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Торговые войны, начатые президентом США Дональдом Трампом, могут привести к ускорению инфляции в стране, считает бывший заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Дональд Кон.

"Определенные силы, помогавшие замедлить инфляцию в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, начнут работать в обратном направлении", - заявил Кон, выступая на конференции в Кейптауне.

"Мы уже видим негативные шоки для предложения и риски новых шоков из-за пошлин, которыми угрожает администрация Трампа. Факторы, помогавшие добиться дезинфляции раньше, могут стать повышательными факторами для инфляции, и Федрезерву придется принимать сложные решения", - добавил он.

В среду Трамп объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Также он пообещал увеличить тарифы в отношении ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в ущерб американской экономике.

Кон покинул пост зампредседателя ФРС в 2010 году, проработав в центробанке 40 лет. Сейчас он является старшим научным сотрудником в Брукингском институте.