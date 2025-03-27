Трамп пригрозил усилить пошлины в случае кооперации ЕС и Канады против США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал ввести более серьезные пошлины в отношении ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в ущерб американской экономике.

"Если ЕС будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести вред экономике США, то мы введем крупные пошлины, куда более крупные, чем планируемые ныне, в отношении обеих сторон", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Американские СМИ отмечают, что решение об этих пошлинах должно вступить в силу 2 апреля.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление в связи с решением Трампа. По ее словам, ЕС "продолжит искать решение путем переговоров", одновременно "защищая свои экономические интересы".

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал данные пошлины "прямой атакой" на свою страну и сообщил, что изучит варианты ответа. "Мы подготовили механизмы, чтобы, если это будет необходимо, ввести ответные пошлины. На этот счет существует много соображений", - отметил он.