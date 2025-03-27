Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в феврале увеличился на 6 млрд руб.

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в феврале 2025 года увеличился на 6 млрд рублей, или на 0,7%, до 922 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в феврале вырос на 690 млрд рублей, или на 3,0%, до 23 трлн 391 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 марта снизилась до 3,9% (минимум с 1 февраля 2012 года, когда она составляла также 3,9%) с 4,0% на 1 февраля.

В 2024 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 568 млрд рублей, или на 38,3%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.



