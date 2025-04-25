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Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в марте увеличился на 36 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в марте 2025 года увеличился на 36 млрд рублей, или на 3,9%, до 958 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в марте вырос на 627 млрд рублей, или на 2,7%, до 24 трлн 18 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 апреля увеличилась до 4,0% с 3,9% на 1 марта (это был минимум с 1 февраля 2012 года, когда она также составляла 3,9%).

В январе-марте 2025 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 43 млрд рублей, или на 4,7% с 915 млрд рублей.

В 2024 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 568 млрд рублей, или на 38,3%, с 1 трлн 483 млрд рублей после снижения в 2023 году на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%, с 3 трлн 82 млрд рублей.

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