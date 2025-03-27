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Sinopec открыла в Китае более 140 млн тонн запасов сланцевой нефти

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшая в КНР нефтеперерабатывающая компания Sinopec объявила, что открыла в провинции Шаньдун более 140 млн тонн доказанных запасов сланцевой нефти, сообщает "Синьхуа".

Это первое сертифицированное Министерством природных ресурсов КНР месторождение с доказанными запасами сланцевой нефти, превышающими 100 млн тонн. Оно находится в зоне Цзиян (Jiyang), относящейся к нефтяному месторождению Шэнли (Shengli).

Предполагаемые запасы сланцевой нефти в зоне Цзиян теперь оцениваются в 10,5 млрд тонн.

"Резервы сланцевой нефти на Шэнли эквивалентны традиционным запасам нефти и газа, обнаруженным на том же месторождении более чем за 60 лет", - заявил помощник президента Sinopec и исполнительный директор компании Shengli Petroleum Administrative Bureau Co. Сунь Юнчжуан.

Месторождение Шэнли было открыто в 1961 году, его разработка началась в 1964 году.

Sinopec планирует к концу 15-й пятилетки (2026-2030 гг.) довести добычу сланцевой нефти до 2 млн тонн в год, при этом ежегодный прирост разведенных запасов в течение этого периода будет превышать 100 млн тонн.

Производство нефти в КНР в 2024 году выросло на 1,8% и достигло 213 млн тонн, по официальным данным. В том числе добыча сланцевой нефти увеличилась более чем на 30% - до рекордных 6 млн тонн.

Китай, один из крупнейших потребителей нефти в мире, занимает третье место в мире по извлекаемым запасам сланцевой нефти.

Sinopec Китай Шаньдун Шэнли Сунь Юнчжуан
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