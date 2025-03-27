Банки топ-10 во II декаде марта продолжали снижать ставки по вкладам

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде марта 2025 года уменьшилось до 20,38% с 20,74% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, эта индикативная ставка, которая в течение трех месяцев со второй декады ноября по вторую декаду февраля превышала ключевую ставку ЦБ РФ, остающуюся неизменной с 28 октября прошлого года на уровне 21%, продолжает снижаться, расширяя спред с ней.

Ее максимум был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, после чего за три месяца снижение составило 1,90 процентного пункта.

Снижаются средние максимальные ставки всех категорий вкладов по срочности, наиболее значительно после достижения пика во вторую декаду декабря снизилась средняя ставка по долгосрочным депозитам.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде марта 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка II дек. марта Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 2 мес. Изм. за 3 мес. До 90 дн. 19,22 0,00 -0,10 -0,46 -1,41 91-180 дн. 19,66 -0,19 -0,62 -1,12 -2,05 181 дн. - 1 год 19,64 -0,54 -1,03 -1,61 -2,16 свыше 1 года 17,90 -0,30 -0,99 -1,68 -2,70

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Почта банка, Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.