Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России третье заседание подряд принимает решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Это решение совпало с прогнозами аналитиков.

"Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения - высокой", - говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу.

Регулятор вновь отмечает, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в релизе.

Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При этом, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.

ЦБ сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря прошлого года на 100 базисных пунктов с 15%. После этого повысил ее до 18% годовых 26 июля, а затем до 19% 13 сентября, 25 октября ставка была повышена на 200 б.п. - до 21% годовых. На заседании 20 декабря 2024 года было принято решение сохранить ставку на этом уровне, хотя большинство аналитиков ожидало ее повышения, затем, 14 февраля, ставка вновь осталась на этом уровне.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 апреля.