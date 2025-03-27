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Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2024 году снизилась в 3,3 раза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО в 2024 году снизилась в 3,3 раза и составила 50,7 млрд руб. против 170,1 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчете компании.

Доходы РЖД за 2024 год выросли на 9,2% и составили 3,3 трлн руб., в том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре - 2,4 трлн руб. (+7,2% к 2023 г.), доходы от пассажирских перевозок - 418,8 млрд руб. (+17,6%).

Операционная прибыль холдинга выросла на 13,5% до 457,4 млрд руб. Операционные расходы за 2024 год составили 2,8 трлн руб., что выше показателя 2023 года на 8,6%.

"Компания привлекает финансирование для реализации масштабной инвестиционной программы, при этом показатели долговой нагрузки соответствуют целевым ориентирам и находятся в рамках предельных значений, установленных акционером. Так, соотношение чистого долга к EBITDA холдинга РЖД за 2024 г. составило 3,1х", - говорится в сообщении РЖД.

Объем реализации инвестпрограммы в 2024 году составил почти 1,5 трлн руб. Суммарные активы холдинга РЖД за 2024 год выросли на 17,8% и достигли по состоянию на 31 декабря 2024 года 9 трлн 660,8 млрд руб.

Согласно отчету, после 31 декабря 2024 года группа заключила ряд договоров на строительство и реконструкцию инфраструктуры, приобретение подвижного состава и прочих объектов капитального характера на общую сумму свыше 214 млрд руб. (включая НДС).

Сумма фактически привлеченных холдингом заемных средств после 31 декабря 2024 год (как по новым, так и по ранее заключенным договорам, за исключением средств, привлеченных посредством выпуска биржевых облигаций) составила 153,8 млрд руб., в том числе 95,064 млрд руб. по договорам с российскими банками, связанными сторонами группы.

После 31 декабря 2024 г. компания погасила обязательства по заемным средствам, номинированным в российских рублях, в сумме 105,6 млрд руб., в том числе 86,6 млрд руб. по договорам с российскими банками, связанными сторонами группы.

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность ОАО "РЖД" и его 88 дочерних компаний.

ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 года. 100% акций компании принадлежат государству.

РЖД
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