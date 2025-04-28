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EBITDA РЖД по МСФО в 2024 году выросла на 9,1%, до 906,6 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Показатель EBITDA ОАО "РЖД" по МСФО вырос в 2024 г. на 9,1% к уровню 2023 г. и составил 906,6 млрд руб. "на фоне опережающего роста доходов по сравнению с расходами", сказано в отчете эмитента.

Рентабельность по EBITDA составила 27,5%, что соответствует уровню 2023 г. Соотношение чистый долг/EBITDA по итогам 2024 г. выросло до 3,06 с 2,35 годом ранее.

В отчете отмечается, что в результате привлечения финансирования для реализации инвестпрограммы чистый долг холдинга РЖД вырос на 31 декабря 2024 г., до 2,77 трлн руб. с 1,95 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2023 г.

Капзатраты холдинга в 2024 г. увеличились на 12,7% и составили 1,42 трлн руб. против 1,26 трлн руб. годом ранее.

Как сообщалось, чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО в 2024 г. снизилась в 3,3 раза и составила 50,7 млрд руб., доходы выросли на 9,2% и составили 3,3 трлн руб.

ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 г. 100% акций компании принадлежат государству.

РЖД
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