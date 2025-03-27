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Путин поручил донастроить налоговые льготы и административные преференции для инвестиций в Арктику

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские власти должны донастроить инструменты поддержки инвестиционных проектов в Арктике, предусмотрев для них налоговые льготы, административные преференции и другие меры, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Международного арктического форума.

"Обращаю внимание коллег из правительства и регионов: нужно не только предлагать, но и эффективно донастраивать инструменты поддержки инвестиционной деловой активности в Арктике, включая налоговые льготы, административные преференции, инфраструктурную подготовку земельных участков и так далее", - сказал Путин.

Он отметил, что задача властей - содействовать в создании производств с высокой добавленной стоимостью на мощной ресурсной базе арктических регионов, сохраняя их уникальную природу. По словам президента, потенциал есть для предприятий в области нефти и газохимии, редкоземельных металлов, а также в отраслях, связанных с машиностроением, выпуском сложной техники и промышленного оборудования.

"В качестве примера приведу Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке (ЦСКМС, проект "НОВАТЭКа" - ИФ), где ведется локализация технологий для сжижения природного газа. Применяются самые современные, причем собственные, наработки в этой сфере", - отметил глава государства.

Владимир Путин НОВАТЭК Арктика
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