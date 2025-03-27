На базе ВЭБа поручено создать проектный офис под задачи развития инфраструктуры Арктики

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил сформировать на базе ВЭБа проектный офис для решения задач инфраструктурного развития Арктического региона, требующих крупных инвестиций.

"Да, инфраструктурные проекты сложные, затратные, у них длительный срок окупаемости. Но именно они на новом уровне обеспечивают настоящий транспортный суверенитет России. И уверен, если в эти проекты будут приходить наши иностранные партнеры, это гарантирует им вложения на длительную перспективу с хорошей отдачей", - сказал Путин, выступая на Международном форуме "Арктика - территория диалога".

"Поэтому нельзя откладывать все эти проекты на потом. Нужно запускать и реализовывать их сейчас, как можно быстрее. Конечно, здесь важно проявить гибкие подходы, заинтересовать как российских, так и зарубежных инвесторов. В этой связи предлагаю подумать о создании под эгидой нашего ведущего института развития, ВЭБа, специального проектного офиса, который займется сопровождением транспортных, логистических, инфраструктурных проектов в Арктике, а также проектов городского развития в регионе. Станет той структурой, куда потенциальный инвестор сможет обратиться напрямую, получить необходимую поддержку", - заявил президент, попросив правительство подготовить предложения на этот счет.

Также президент поручил правительству с участием госкорпорации "Росатом", ВЭБа и профильной комиссии Госсовета до 1 августа утвердить финансово-экономическую и организационную модель развития Трансарктического транспортного коридора.