Deutsche Bank продлил контракт CEO Севинга до 2029 года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG продлил контракт главного исполнительного директора Кристиана Севинга на три года, до апреля 2029 года, сообщила кредитная организация.

Главный финансовый директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке уведомил компанию, что не намерен продлевать контракт, истекающий в июне 2026 года.

Новым CFO Deutsche Bank станет Раджа Акрам, занимающий пост заместителя финдиректора Morgan Stanley с 2020 года. Акрам присоединится к команде банка 1 октября текущего года, войдет в его совет управляющих с 1 января 2026 года и станет CFO после переходного периода, отмечается в сообщении.

Джеймс фон Мольтке, занимавший пост CFO Deutsche Bank в течение восьми лет, также был назначен президентом банка в 2022 году.

"Он продолжит работать над достижением финансовых целей банка на 2025 год, прежде чем передать обязанности финдиректора", - говорится в сообщении.

Акции Deutsche Bank подорожали на 56,7% за последние 12 месяцев.