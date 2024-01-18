CEO Deutsche Bank не считает слияния приоритетом для банка

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Слияния и поглощения не являются приоритетом для Deutsche Bank, заявил CNBC главный исполнительный директор крупнейшего банка Германии Кристиан Севинг на фоне слухов о возможной покупке главного конкурента - Commerzbank.

Два ведущих германских банка с совокупными активами на $2 трлн вели переговоры о слиянии, однако отказались от этих планов в 2019 году. В последнее время слухи об их возможном объединении возобновились из-за опасений по поводу падающей рентабельности в банковском секторе.

"Я бы не сказал, что для меня это важный приоритет, - сказал Севинг журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе. - Я всегда говорил, что слияния в банковской отрасли, особенно в Европе, должны происходить в подходящее время. Но еще важнее для этого выполнение определенных предварительных условий, которые касаются регуляторов и завершения создания банковского союза".

"Конечно же, на фоне резко возросших процентных ставок нужно думать о справедливой цене активов, с учетом больших портфелей ипотечных кредитов у многих банков, так что я не думаю, что это (слияние - ИФ) будет приоритетом в этом году", - добавил он.