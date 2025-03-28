Думе предложили разрешить банкам с базовой лицензией торговать бумагами второго уровня

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Банки с базовой лицензией могут получить возможность торговать ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня, говорится во внесенном в Госдуму законопроекте.

Законопроект № 877249-8 в палату внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В законопроекте поправки к закону "О банках и банковской деятельности".

Сейчас банки с базовой лицензией при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг вправе совершать сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный список первого (высшего) уровня биржи, в капитале которой участвует Банк России.

Законопроект предоставляет банкам с базовой лицензией возможность торговать ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня, в том числе на площадке организатора торгов, в капитале которого не обязательно участие Банка России.

Кроме того, законопроект направлен на снижение административной нагрузки на небанковские кредитные организации. Документ по аналогии с действующим регулированием в отношении банков с базовой лицензией исключает для небанковских кредитных организаций часть обязанностей по раскрытию информации и назначению отдельного руководителя службы внутреннего контроля.