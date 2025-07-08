Банкам с базовой лицензией разрешат совершать сделки с драгметаллами в пользу иностранцев

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в закон о банковской деятельности, которая снимает запрет для банков с базовой лицензией на проведение операций с драгоценными металлами в интересах иностранных клиентов.

Автор поправки № 877249-8 - глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сам законопроект подписан группой депутатов.

По действующему законодательству, банки с базовой лицензией не могут размещать привлеченные средства и совершать операции с драгоценными металлами (привлечение, размещение, открытие счетов, переводы) при работе с иностранными юридическими лицами, а также с физическими лицами, чьим личным законом является право иностранного государства.

Принятый Госдумой закон оставляет только запрет на размещение привлеченных средств (пункт 2 статьи 5), позволяя при этом банкам с базовой лицензией осуществлять все остальные операции с драгоценными металлами при работе с иностранными клиентами. Речь идет о пунктах 7, 7.1-7.3 части первой статьи 5 закона "О банках и банковской деятельности", которые предусматривают привлечение драгоценных металлов во вклады, их размещение, открытие счетов в драгметаллах и переводы по ним.

Таке закон позволяет банкам с базовой лицензией торговать ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня.

Сейчас банки с базовой лицензией при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг вправе совершать сделки только с ценными бумагами, включенными в котировальный список первого (высшего) уровня биржи, в капитале которой участвует Банк России.

Принятый закон предоставляет банкам с базовой лицензией возможность торговать ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня, в том числе на площадке организатора торгов, в капитале которого не обязательно участие Банка России.

Кроме того, документ по аналогии с действующим регулированием в отношении банков с базовой лицензией исключает для небанковских кредитных организаций часть обязанностей по раскрытию информации и назначению отдельного руководителя службы внутреннего контроля.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.