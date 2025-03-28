Британская медиакомпания Sky планирует закрыть три из десяти колл-центров

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Британская телекоммуникационная и медиакомпания Sky намерена закрыть три из 10 колл-центров, работающих на территории Великобритании, и может в связи с этим уволить до 2 тысяч сотрудников.

Как сообщила компания, увольнения затронут около 7% штата.

Sky планирует закрыть колл-центры в Стокпорте, Шеффилде и Лидсе, а также сократить штат центров в Данфермлайне и Ньюкасле.

Sky, принадлежащая американской Comcast Corp., ежегодно получает около 25 млн звонков от пользователей ее услуг по всей Европе. Компания ожидает, что показатель сократится на треть в ближайшие годы, поскольку клиенты все чаще обращаются к ней с помощью онлайн-чатов и электронной почты.