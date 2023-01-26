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Comcast получила квартальную выручку и скорректированную прибыль лучше прогнозов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 год крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения Comcast Corp. получил скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков.

В октябре-декабре чистая прибыль корпорации сократилась на 1,1% и составила $3,024 млрд против $3,057 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,7 против $0,66 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $0,82 с $0,77 на акцию.

Выручка компании увеличилась на 0,7%, до $30,55 млрд с $30,34 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,78 на акцию при выручке в $30,35 млрд.

Подразделение кабельных коммуникаций (в него входят услуги широкополосного интернета, беспроводной связи, услуги для бизнеса и т.д.) увеличило выручку в минувшем квартале до $16,6 млрд по сравнению с $16,4 млрд годом ранее. Количество клиентов в этом сегменте за квартал снизилось на 26 тыс.

Выручка подразделения NBCUniversal выросла до $9,9 млрд с $9,3 млрд.

Квартальная выручка Sky (платное телевидение) уменьшилась до $4,4 млрд с $5,1 млрд.

Кроме того, Comcast сообщила, что увеличила годовые дивиденды на 7,4% в годовом выражении, до $1,16 на акцию. В соответствии с этим решением компания выплатит квартальные дивиденды в размере $0,29 на акцию 26 апреля, реестр акционеров закрывается 5 апреля.

За последние 12 месяцев акции Comcast подешевели на 16,5%.

Comcast США
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