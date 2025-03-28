"Нижнекамскнефтехим" увеличил годовую чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в 2024 году получило чистую прибыль по МСФО в размере 30,8 млрд рублей против 16,6 млрд рублей в предыдущем году, говорится в консолидированной отчетности компании.

Таким образом, показатель увеличился более чем в 1,8 раза.

Выручка возросла на 14,2%, до 269,7 млрд рублей.

В том числе, выручка от продаж эластомеров выросла на 19,5% (до 74,6 млрд рублей), пластиков и продуктов органического синтеза - на 7,5% (73,7 млрд рублей), полуфабрикатов и прочих продуктов нефтехимии - на 33,9% (47,8 млрд рублей), метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и топливных компонентов - на 35,5% (18,1 млрд рублей). Снизились продажи полиолефинов - на 5,9% (до 34,7 млрд рублей), сжиженного углеводородного газа - в 2,1 раза (4,4 млрд рублей).

Операционная прибыль выросла на 17,9%, до 46,2 млрд рублей.

Потери НКНХ от курсовых разниц в 2024 году сократились в 3,8 раза, до 5,1 млрд рублей. На этом фоне прибыль до налогообложения увеличилась в 1,9 раза, до 40,9 млрд рублей.

EBITDA выросла на 2,2%, до 71,3 млрд рублей. Вместе с тем, рентабельность по EBITDA снизилась до 26,4% с 29,5% годом ранее.

Активы компании увеличились на 19,2%, до 605,5 млрд рублей. В частности, стоимость основных средств возросла на 16,8%, до 461,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в дополнение к действующему производству этилена мощностью 600 тысяч тонн в год НКНХ в декабре 2024 года завершил строительство новой установки этилена ЭП-600. Инвестиции в проект составили около 200 млрд рублей. Выход установки на проектную мощность запланирован на второе полугодие 2025 года.

Новая ЭП-600 является основой нового олефинового (этиленового) комплекса предприятия. Она сможет перерабатывать 1,8 млн тонн прямогонного бензина в год для получения 600 тысяч тонн этилена и целевых продуктов: пропилена (более 270 тысяч тонн), бензола (245 тысяч тонн) и бутадиена (88 тысяч тонн). В связке с ЭП-600 НКНХ создает производства стирольной цепочки - установки этилбензола (мощность - 350 тысяч тонн в год), стирола (400 тысяч тонн) полистирола (250 тысяч тонн) с инвестициями в более чем 180 млрд рублей, а также мощности по выпуску премиального металлоценового полиэтилена (300 тысяч тонн) и гексена (50 тысяч тонн).

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".