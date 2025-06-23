"Нижнекамскнефтехим" объяснил рост дебиторской задолженности в 2024 г. переориентацией экспорта

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рост дебиторской задолженности ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в 2024 году обусловлен переориентацией экспорта продукции предприятия с европейских рынков на азиатские. Об этом сообщил генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов акционерам на годовом собрании, которое прошло 21 июня.

"Рост дебиторской задолженности - это исключительно текущая ситуация с перераспределением рынков реализации. Мы получили практически нулевую возможность продолжать продавать на Запад и Европу. Основной у нас поток экспортный переориентировался на Азию, основные рынки - Индия, Китай. И исходя из этого, мы получили в разы увеличение временного плеча по доставке, лаги - до трех раз, мы сопоставимые цифры получили увеличения затратной части. Мы учились с этим работать с учетом консервативного банковского отношения, валютного законодательства и так далее. Естественно, это привело в том числе к увеличению продолжительности по возврату денег и дебиторской задолженности", - сказал Фаляхов.

При этом холдинг "СИБУР" компенсирует предприятию задержки в расчетах с клиентами сроком до 60 дней, отметил глава НКНХ.

"На сегодняшний день централизованная компания "СИБУР" обеспечивает - то есть условный контракт предусматривает - 60-дневную просрочку. То есть, условно, рынок платит в течение до 120 дней. Мы имеем надежного партнера, головную организацию, которая обеспечивает стабильный денежный поток до 60 дней, беря на себя и риски возможные, и, соответственно, вот этот временной лаг, который мы имеем. Это следует учитывать", - заявил он.

Дебиторская задолженность НКНХ по МСФО возросла в 2024 году на 11,7% до 64,9 млрд рублей на 31 декабря 2024 года. В том числе, торговая дебиторская задолженность увеличилась на 10,8% до 58 млрд рублей. Основная часть долгосрочной дебиторской задолженности подлежит погашению в течение периода от двух до восьми лет с отчетной даты, отмечалось в примечаниях к годовой отчетности предприятия.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".