Индексы США потеряли 1,7-2,7% по итогам торгов в пятницу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Доходы населения США в феврале подскочили на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с января прошлого года, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали намного более умеренного подъема, на 0,4%.

Расходы американцев увеличились на 0,4% при ожидавшемся росте на 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, в январе доходы населения США повысились на 0,7%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее. Расходы понизились на 0,3%, а не на 0,2%, показав отрицательную динамику впервые с марта 2023 года.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в феврале вырос на 0,3% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении. Оба показателя совпали как с январскими данными, так и с консенсус-прогнозом.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста на 0,3% и 2,7% соответственно. В январе подъем показателей составил 0,3% и 2,7%.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Между тем индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 57 пунктов по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это минимальный уровень с ноября 2022 года.

При этом предварительно сообщалось о снижении индекса до 57,9 пункта, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

В марте 2024 года его значение находилось на отметке 79,4 пункта.

Акции Lululemon Athletica подешевели на 14,2% по итогам торгов. Канадский производитель и ритейлер спортивной одежды в четвертом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль сильнее ожиданий рынка, но дал слабые прогнозы на текущий финквартал и фингод в целом.

Котировки бумаг владельца брендов одежды Oxford Industries упали на 5,7%. Инвесторов также разочаровали прогнозы компании.

General Motors и Ford Motor потеряли 1,1% и 1,8% капитализации соответственно на новостях о решении президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Обе компании имеют производственные мощности за рубежом.

Рыночная стоимость Tesla сократилась на 3,5%, хотя компания выпускает все автомобили для американского рынка в США.

Другие компании "великолепной семерки" (Magnificent Seven) также заметно снизили капитализацию: Alphabet Inc. - на 4,9%, Apple Inc. - на 2,7%, Microsoft Corp. - на 3%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Amazon.com Inc. - на 4,3%, Nvidia Corp. - на 1,6%.

Акции сталелитейной United States Steel Corp. подорожали на 0,1%. Издание Semafor сообщило, что японская Nippon Steel Corp. может инвестировать порядка $7 млрд в модернизацию мощностей US Steel, если получит разрешение на ее покупку от американских властей.

Цена бумаг разработчика маркетингового программного обеспечения AppLovin повысилась на 4,1% в рамках восстановления после падения днем ранее. По итогам регулярной сессии в четверг она рухнула на 20,1% после новостей об открытии короткой позиции в этих бумагах компанией Muddy Waters Research, специализирующейся на такой торговле.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,69% и составил 41583,9 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,97% - до 5580,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,7% и составил 17322,99 пункта.