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Расписки "О'Кей" подорожали на 18,7% после публикации годового отчета по МСФО

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки "О'Кей" в начале торгов на "Московской бирже" во вторник подорожали на 18,7% (до 35,15 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании по МСФО за 2024 год.

Группа компаний "О'Кей" по итогам 2024 года увеличила EBITDA по МСФО на 20,3% - до 20,5 млрд рублей. Рентабельность показателя составила 9,3% против 8,2% в 2023 году.

EBITDA гипермаркетов "О'Кей" поднялась на 6,2% и достигла 13,4 млрд рублей, дискаунтеры "ДА!" увеличили показатель в 1,6 раза, до 7,05 млрд рублей.

Валовая прибыль группы "О'Кей" выросла на 7,9%, до 51,4 млрд рублей, валовая маржа - до 23,4% против 22,9% годом ранее.

За год компания получила чистую прибыль 2 млрд рублей против убытка в 2023 году.

Общая выручка увеличилась на 5,5%, до 219,36 млрд рублей.

В частности, выручка гипермаркетов выросла на 2%, до 144,8 млрд рублей, выручка дискаунтеров - на 13,3%, до 72,3 млрд рублей.

Коммерческие, общие и административные расходы группы за год практически не изменились, составив 42,57 млрд рублей. Однако как процент от выручки показатель снизился до 19,4% с 20,5%. Снижение было в основном связано с эффективным управлением затратами на фоне роста выручки.

Общий долг ритейлера увеличился на 1%, до 47,65 млрд рублей, чистый долг, наоборот, сократился на 10,6%, до 31,8 млрд рублей. Отношение общей суммы процентных обязательств (за вычетом денежных средств) к EBITDA снизилось до 2,65х на 31 декабря 2024 года против 3,66x на 31 декабря 2023 года.

Группа "О'Кей" на 31 декабря 2024 года объединяла 77 гипермаркетов и 224 дискаунтера.

О'Кей Московская биржа ДА!
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