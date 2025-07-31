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Ритейлер ГК "О'Кей" увеличил квартальную выручку до 54,9 млрд рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер ГК "О'Кей" (O'Key Group) во II квартале 2025 года увеличил чистую розничную выручку на 4,9%, до 54,9 млрд рублей, сообщила компания.

LfL-выручка группы выросла на 4,1% за счет роста среднего чека на 7,7%. Трафик в отчетном периоде снизился на 3,3%.

Выручка гипермаркетов "О'Кей" выросла на 1%, до 34,2 млрд рублей. Дискаунтеры "ДА!" увеличили этот показатель на 12,2%, до 20,7 млрд рублей, за счет роста LfL-выручки на 9,9% и увеличения торговой площади сети.

В отчетном периоде группа открыла 3 магазина "ДА!" (net, с учетом закрытий). На 30 июня ритейлер управляет 77 гипермаркетами и 226 дискаунтерами общей площадью 664,8 тыс. кв. м.

Доля дискаунтеров по итогам II квартала 2025 года выросла до 37,6% от выручки с 35,2% в аналогичном периоде прошлого года.

В конце 2024 года группа "О'Кей" объявила о предстоящей реструктуризации - гипермаркеты планируется продать менеджменту этого бизнес-направления. Второй бизнес-сегмент, развивающий дискаунтеры "ДА!", сохранится в периметре группы.

О'Кей ДА!
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