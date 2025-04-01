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Илон Маск занял первую строчку в списке богатейших людей мира от Forbes

Илон Маск занял первую строчку в списке богатейших людей мира от Forbes
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Основатель и глава компаний Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск опередил владельца LVMH Бернара Арно и занял первую строчку в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

За год состояние Маска увеличилось в 1,8 раза, в том числе из-за возросшей рыночной стоимости xAI и SpaceX, и составило $342 млрд, по данным журнала на 7 марта. Forbes отмечает, что Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $300 млрд.

В топ-5 богатейших людей мира также входят глава Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг ($216 млрд), основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос ($215 млрд), глава Oracle Corp. Ларри Эллисон ($192 млрд) и семья Арно ($178 млрд).

Данные Forbes показали, что совокупный объем состояния долларовых миллиардеров из списка вырос на $2 трлн, до рекордных $16,1 трлн. Эта сумма превышает годовой ВВП большинства стран, за исключением США и Китая, отмечает издание.

В 2025 году список Forbes увеличился на 247 позиций - до 3028 человек, что является самым большим показателем в истории рейтинга, ведущегося с 1987 года. Число миллиардеров, чье состояние составляет $100 млрд или более, увеличилось до 15, тогда как еще в 2017 году столь огромных капиталов не было.

Самой богатой женщиной в списке Forbes стала Элис Уолтон, дочь основателя ритейлера Walmart Inc. Ее состояние оценивается в $101 млрд. Уолтон оттеснила с первой позиции наследницу империи L'Oreal Франсуазу Беттанкур Майерс ($81,6 млрд).

Всего в новом списке Forbes 406 женщин, тогда как в 2024 году их было 369. Девять из десяти богатейших женщин мира унаследовали свое состояние. Самой богатой женщиной, самостоятельно заработавшей капитал ($37,7 млрд), стала Рафаэла Апонте-Диамант, являющаяся одним из основателей крупной судоходной компании.

Больше всего миллиардеров (902 человека) зафиксировано в США. Второе место занимает Китай (450, или 516 с учетом Гонконга), а третье - Индия (205).

Самым богатым российским долларовым миллиардерам, по версии Forbes, является основатель "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов ($28,7 млрд).

Forbes LVMH Meta SpaceX Tesla Вагит Алекперов Илон Маск
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