Поиск

Белый дом опроверг, что Маск скоро покинет администрацию Трампа

Белый дом опроверг, что Маск скоро покинет администрацию Трампа
Куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск (в центре)
Фото: Pool/ABACA/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла недавние сообщения американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы собирается отстранить Илона Маска от его обязанностей в скором времени.

"Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Маск покинет пост специального государственного служащего, когда его работа в Департаменте эффективности правительства (DOGE) будет завершена", - заявила Левитт в среду в Белом доме.

Издание Politico сообщает, что по словам знакомых с ситуацией источников, Трамп по-прежнему доволен работой Маска в департаменте.

Тем не менее Маск и Трамп недавно совместно пришли к выводу, что "для Маска скоро настанет время вернуться к своему бизнесу", пишет издание.


США Дональд Трамп Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спрос на первые "зеленые" госбонды Китая почти в 8 раз превысил размещаемый объем

NYT сообщила о намерении Amazon купить TikTok целиком

NYT сообщила о намерении Amazon купить TikTok целиком

В Мьянме объявили перемирие на 20 дней для ликвидации последствий землетрясения

В Мьянме объявили перемирие на 20 дней для ликвидации последствий землетрясения

Общие полисы ОСАГО для РФ и Белоруссии начнут продавать с 23 апреля

Общие полисы ОСАГО для РФ и Белоруссии начнут продавать с 23 апреля

Журналистка CBS News сообщила о возможной встрече Дмитриева с Уиткоффом в среду

Журналистка CBS News сообщила о возможной встрече Дмитриева с Уиткоффом в среду

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении Пумпянского

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении Пумпянского

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

Кремль подтвердил возможность визита Кирилла Дмитриева в США

Brent торгуется у $74,49 за баррель

Brent торгуется у $74,49 за баррель

Евросоюз в марте обновил рекорд импорта СПГ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6120 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });