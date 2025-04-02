Белый дом опроверг, что Маск скоро покинет администрацию Трампа

Куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск (в центре) Фото: Pool/ABACA/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла недавние сообщения американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы собирается отстранить Илона Маска от его обязанностей в скором времени.

"Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Маск покинет пост специального государственного служащего, когда его работа в Департаменте эффективности правительства (DOGE) будет завершена", - заявила Левитт в среду в Белом доме.

Издание Politico сообщает, что по словам знакомых с ситуацией источников, Трамп по-прежнему доволен работой Маска в департаменте.

Тем не менее Маск и Трамп недавно совместно пришли к выводу, что "для Маска скоро настанет время вернуться к своему бизнесу", пишет издание.



