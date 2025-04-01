Золото продолжает дорожать, спот-цена поднималась выше $3148 за унцию

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Золото продолжает дорожать, а его цена на рынке спот во вторник поднималась до нового рекорда $3148,88 за унцию на фоне возросшего спроса на защитные активы.

Цена на фьючерсы поднималась еще выше - котировки апрельских контрактов на золото на Comex достигали $3149,5 за унцию. Наиболее активно торгующиеся июньские фьючерсы на золото ранее во вторник достигли отметки $3177.

Поддержку котировкам оказывают активные покупки золота со стороны центральных банков, а также геополитическая и экономическая неопределенность, провоцируемая протекционистской политикой США, отмечает портфельный управляющий Sprott Asset Management Райан Макинтайр.

"Неопределенность, вероятно, будет преобладать еще довольно долго, - говорит он. - Посмотрим, что будет завтра".

Ожидается, что в среду президент США Дональд Трамп анонсирует план по увеличению импортных пошлин на продукцию из целого ряда стран. Ранее во вторник в американской прессе появились сообщения о том, что размер пошлин может составить около 20%, а под обложение попадет большинство товаров, импортируемых в Штаты.

Цены на золото закрыли завершившийся накануне квартал самым сильным ростом с 1986 года. С начала года фьючерсы на этот драгоценный металл подорожали на 18,8%. По состоянию на 18:52 по Москве цена апрельских контрактов составляла $3121,7 за унцию.