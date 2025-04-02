Гулсби предупредил об ускорении инфляции и замедлении роста ВВП из-за новых пошлин

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин может спровоцировать ускорение инфляции или замедление экономического роста, заявил Fox News президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби.

При этом он отметил, что статистические данные показывают, что экономика США в целом устойчива, рынок труда остается сильным, а инфляция отступила от пика, достигнутого в 2022 году.

Поскольку на импорт приходится всего 11% американской экономики, влияние пошлин на общие цены может быть ограниченным, сказал Гулсби. Однако влияние импортных тарифов может выйти за рамки этих 11%, если они будут распространяться также и на компоненты и детали, используемые для производства в США. Кроме того, введение тарифов может вызвать тревогу и изменение поведения.

"Если потребители перестанут тратить деньги или бизнес перестанет инвестировать из-за неуверенности или опасений по поводу того, куда мы движемся, то это будет неприятно", - сказал Гулсби.

Статистические данные, отражающие состояние рынка труда и экономики, остаются сильными, однако результаты опросов и другие исследования указывают на слабость, отметил он, обратив внимание на резкое снижение индикаторов настроений в деловых кругах и у потребителей.

"Вы видели, что данные по доверию и настроениям бизнеса и потребителей практически рухнули", - добавил Гулсби.