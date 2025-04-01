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Апелляция поддержала взыскание с Euroclear в пользу МКБ $125 млн, 6 млн евро и 108 тыс. фунтов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в конце марта оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 6 декабря 2024 года решил взыскать с бельгийского депозитария Euroclear Bank в пользу Московского кредитного банка (МКБ) убытки в виде неполученных доходов в размере $125,1 млн, 6 млн евро и 128,8 тыс. фунтов, а также расходы по оплате госпошлины в размере 175,7 тыс. рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу Euroclear.

Иск был подан в июле 2024 года о взыскании убытков в размере суммы погашения ценных бумаг, выплаты купонов по облигациям, дивидендов на акции в объеме $124,3 млн, 5,4 млн евро, 108,1 тыс. фунтов стерлингов по курсу Банка России на дату исполнения решения суда.

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Затем требования несколько раз уточнялись.

Суд 22 октября 2024 года принял последнее уточнение требований о взыскании с Euroclear Bank в пользу МКБ суммы убытков в виде неполученных доходов в размере $125,1 млн, 6 млн евро и 128,8 тыс. фунтов; процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24 февраля 2024 г. по 17 июля 2024 г. в размере $17,8 млн, 386,6 тыс. евро и 6,8 тыс. фунтов, а также процентов за период с 18 июля 2024 г. по дату исполнения решения.

В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

МКБ по итогам 2024 года занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Сейчас в российских судах находится более ста исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы в связи с блокировкой активов.

МКБ Euroclear Московский кредитный банк
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