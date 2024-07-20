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МКБ подал иск к Euroclear на 11 млрд рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank на 11,448 млрд рублей, следует из материалов картотеки дел.

Суть претензий пока не раскрыта. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

МКБ по итогам первого квартала 2024 года занимал 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном агентством.

Сейчас в российских судах находится более ста исков к Euroclear, которые подали компании, банки и частные инвесторы в связи с блокировкой активов.

Euroclear МКБ Московский кредитный банк
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