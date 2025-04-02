НСПК запустит пилот с четырьмя странами по интеграции QR-систем для платежей

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК) в ближайшее время планирует запустить пилотный проект с четырьмя странами по интеграции QR-систем на базе Системы быстрых платежей (СБП), заявила глава департамента платежной системы ЦБ Алла Бакина, выступая в Госдуме.

"Продолжается у нас работа по внедрению оплаты по QR-технологии. И здесь это важно, в том числе и для трансграничных операций, чтобы люди имели возможность не только переводить деньги, но и оплачивать товары и услуги в своих зарубежных поездках", - сказала Бакина.

"У нас уже идут пилоты по интеграции нашей QR-системы на базе Системы быстрых платежей с рядом зарубежных таких QR-систем, четыре страны. Вот в ближайшее время запускается пилот, с тремя уже достигнуты договоренности, это тоже вопрос определенного времени, когда надо эту интеграцию сделать", - добавила она.

Национальная система платежных карт создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.