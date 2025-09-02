Поиск

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В настоящее время ведется работа над тем, чтобы граждане России могли расплачиваться в Китае с помощью QR-кодов и картами "Мир", сообщил глава ВТБ Андрей Костин телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

"Работаем. Нам кажется самым перспективным направление - это использование QR-кодов, потому что в Китае это практически номер один расчетный инструмент, карточками пользуются меньше, хотя карта "Мир" тоже могла бы стать, поэтому над этим работаем", - сказал Костин.

"Сейчас резко возрастает поток туристов из Китая в Россию и из России в Китай, и у китайцев есть своя карта, и нужно тоже над этим работать, мы движемся к этому. Я думаю, что здесь потребность есть, и она родит результаты", - добавил он.

Ранее во вторник МИД КНР сообщил, что Китай с 15 сентября вводит безвизовый режим до 30 дней для граждан РФ.

В конце апреля Костин сообщал, что обсуждается вопрос возвращения платежной системы UnionPay к обслуживанию российских клиентов.

UnionPay - одна из крупнейших платежных систем в Китае. Карты UnionPay позволяют оплачивать товары, услуги и снимать наличные более чем в 150 странах мира. Ранее эмиссией карт UnionPay занималось более 10 российских кредитных организаций. После попадания большинства из них под санкции США осталось только два банка, которые сейчас продолжают выпуск карт: РСХБ и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).

Оператором платежной системы "Мир" является Национальная система платежных карт (НСПК). Она была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК начала эмиссию первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России. ЦБ также является оператором Системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить средства по номеру телефона, а также расплачиваться по QR-коду.

В апреле глава департамента платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщала, что НСПК в ближайшее время планирует запустить пилотный проект с четырьмя странами по интеграции QR-систем на базе СБП.

Андрей Костин Китай ВТБ Мир
