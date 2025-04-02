Продажи дизтоплива на Петербургской бирже в I квартале выросли на 13%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Объемы продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже ("Петербургская биржа") в I квартале 2025 года составили 8,9 млн тонн, что на 7,3% больше, чем годом ранее, сообщила площадка.

Оборот в денежном выражении увеличился на 9,7% - до 488,484 млрд рублей.

Бензинов в первом квартале было продано 2,67 млн тонн (рост на 1,2%). Продажи Аи-92 составили 1,57 млн тонн (снижение на 1,1%), Аи-95 - 1,07 млн тонн (рост на 4,7%).

Дизельного топлива реализовано 4,5 млн тонн (рост на 13%). Из них летнего ДТ - 1,97 млн тонн (рост на 43,8%), межсезонного - 1,02 млн тонн (снижение на 8,3%), зимнего - 1,22 млн тонн (рост на 0,6%), арктического - 281 тысяча тонн (рост на 3,6%).

Продажи авиакеросина составили 358 тысяч тонн (снижение на 7%), топочного мазута - 477 тысяч тонн (рост почти на 12%), сжиженных углеводородных газов (СУГ) - 542,9 тысячи тонн (снижение на 8%).

Как сообщалось, по итогам 2024 года объем реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже вырос на 20%, до рекордных 37,19 млн тонн. Продажи дизтоплива увеличились на 27,5%, до 18,81 млн тонн, 92-го бензина - на 7,6%, до 6,47 млн тонн, 95-го - на 19,8%, до 4,35 млн тонн.