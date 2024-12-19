СПбМТСБ установила рекорд по объему торгов нефтепродуктами в рамках одной сессии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 19 декабря составил 208,06 тысячи тонн, что стало новым рекордом площадки, сообщила биржа.

Наибольшая доля в структуре проданных нефтепродуктов заняло дизельное топливо - 48% или 100,7 тысячи тонн. Бензинов было продано 66,9 тысячи тонн (32% от всего объема), сжиженных углеводородных газов (СУГ) - 14,8 тысячи тонн (7%), топочного мазута - 11,7 тысячи тонн (6%), авиакеросина - 6,2 тысячи тонн (3%).

Предыдущий максимальный показатель был установлен по итогам торгов 27 сентября 2023 года - 205,97 тысячи тонн.

Всего с начала года на СПбМТСБ реализовано 35,863 млн тонн, на 20,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.