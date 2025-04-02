ГПБ отметил, что локальные валютные бонды по стандартам фактически вышли на уровень еврооблигаций

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рынок локальных валютных облигаций, переживающий в последние месяцы всплеск новых размещений, по своим стандартам фактически вышел на уровень евробондового, доступа к которому РФ лишилась в 2022 году, считает вице-президент, начальник департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Руденко.

"В целом, если посмотреть на рынок, у нас основной импульс в этом году был со стороны эмитентов, которые размещали выпуски в долларах с расчетами в рублях. Суммарный объем выпусков с начала года уже составил $2,68 млрд. Средняя ставка - 8,92% и средний срок - 2,26 года", - сказал Руденко в ходе форума "Стратегическая сессия финансового рынка", организованного "Эксперт РА".

"Те коллеги, которые когда-либо в своей практике размещали евробондовые выпуски, они с большим удовольствием могли бы посмотреть на структуру спроса в валютных выпусках на российском рынке. На самом деле эта структура очень похожа на то, что было. И дисперсия инвесторов, она очень сильно удивляет. В книгах много инвесторов как по количеству, так и по качеству. Это спрос и со стороны широкого круга частных инвесторов абсолютно всех категорий - от масс-маркета до ультраобеспеченных частных инвесторов, это спрос со стороны институциональных инвесторов - управляющих компаний, инвестиционных компаний, это спрос со стороны банков, который формируется в том числе как интерес к таким бумагам с точки зрения различных торговых стратегий", - отметил Руденко.

Он напомнил, что в этом году были размещены крупные валютные выпуски, создавшие бенчмарк для рынка. "По объему у нас самый крупный выпуск разместил "Норникель" - на $800 млн, и по уровню процентной ставки - минимальная ставка, которая была зафиксирована, это ставка компании "ФосАгро" - на срок 2,5 года на уровне 7,5% годовых", - сказал Руденко.

Что касается рынка бондов в юанях, то здесь объем размещений "чуть поскромней, но тем не менее, очень хорошо, что этот рынок в целом возвращается", считает вице-президент Газпромбанка. Он напомнил, что с начала года было размещено 7 эмиссий суммарным объемом 7,35 млрд юаней, средняя ставка - 10,13%, средний срок обращения - 1,56 года.

"При этом, если посмотреть на структуру инвесторов, которые покупают юаневые облигации, то здесь чуть больше концентрация в сторону институциональных инвесторов, но тем не менее, частные инвесторы юань также распробовали, они также стали в юань заходить", - констатировал Руденко.

Если говорить про общие принципы, то, по словам Руденко, покупка валютных бондов для инвесторов - это де-факто покупка валюты по курсу Банка России, причем эти деньги сразу же можно положить, по сути, в депозит с ежемесячными купонными выплатами, чего нельзя сделать, если ты просто поменял деньги в валютном обменнике.

"Напомню, что в прошлом году этот рынок "выстрелил", но на очень краткосрочный период. Сейчас он вернулся и возвращается более системно, с большим количеством сделок, с большими объемами, как я уже говорил, по объемам мы выходим практически на евробондовые стандарты, то есть объем $500-800 млн никого не пугает. Мы выходим на хорошую глубину спроса, и самое главное, мы выходим на хорошую ликвидность этого рынка, то есть в совокупности с рынком замещающих облигаций и с новым рынком первичным, который у нас есть, это уже серьезная альтернатива для инвестиций различных категорий инвесторов", - считает банкир. Разнообразие сделок в разных валютах придает этому рынку устойчивость и интерес и для эмитентов, в первую очередь экспортеров, и для инвесторов, подчеркнул вице-президент Газпромбанка.

В качестве примера диверсификации валюты размещений он привел "Газпром", который планирует протестировать возможность размещения на локальном рынке бондов, номинированных в евро.

Очень важно, что эмитент выходит с выпуском в валюте, локальные облигации в которой на первичном рынке еще не были представлены, отметил Руденко.