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"Газпром" предложил держателям ЗО в евро "перейти" в новые локальные облигации в той же валюте

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Часть спроса на облигации "Газпрома" в евро с расчетами в рублях, первого для внутреннего рынка публичного заимствования в этой валюте, была сформирована нестандартным способом: эмитент предложил "перейти" в новый инструмент держателей погашаемого выпуска замещающих бондов.

Книга заявок на локальные облигации в евро была закрыта в четверг, техразмещение пройдет 15 апреля. При ориентире от 200 млн евро итоговый объем составил 350 млн евро, а ставка - 7,75%.

"Выпуск в евро "Газпрома" стал первым размещением в данной валюте на локальном рынке и, несмотря на рыночную волатильность, был реализован по уровню доходности ниже ставок вторичного рынка замещающих облигаций", - сообщил организатор размещения, Газпромбанк.

Компания "сделала предложение текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемых 15 апреля 2025 года, перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях", а также привлекла новый инвесторский спрос, сообщил ГПБ. Разбивку между держателями ЗО и новыми инвесторами в структуре размещения банк не приводит.

Общий объем спроса "существенно превысил" итоговый размер выпуска, отмечает ГПБ. На брокеров и частные банки пришлось 64% от объема выпуска, на страховые компании - 27%, на остальных инвесторов 9%.

По итогам переподписки эмитент принял решение выйти с долларовым выпуском с расчетами в рублях, говорится в сообщении ГПБ. Ориентир по объему этого выпуска - $200 млн, предварительная дата сбора заявок - 15 апреля.

Замещающие облигации в евро, которые погашаются 15 апреля, "Газпром" размещал в два раунда. По их итогам было замещено чуть больше 70% выпуска евробондов изначальным объемом 1 млрд евро.

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